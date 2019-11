Guerra en la movida tropical: Dalila plantó a Karina en el Gran Rex

Y lejos de esquivar el tema, Karina lo blanqueó antes sus fans: "Le dejé el mejor camarín, con rosas. Yo soy la princesa y ella es la reina. Antes de venir acá me dijeron que no venía... yo dije ¿Como está? Porque a lo mejor le pasó algo.. y me dijeron que dijo que solo iba a salir de su hotel para hacer sus shows. Bueno, aunque me dejó pagando la sigo respetando un montón. A veces me dicen ‘Princesita, sacate una foto conmigo’ y a mi me da vergüenza, porque no es un nombre que yo elegí sino que me quedó... pero yo se que hay una reina y para mi iba a ser un sorpresón que esta noche ustedes me vieran cantar con Dalila. Espero que ustedes les den un fuerte aplauso y espero que en algún momento se de. Hoy me dejó pagando sin ninguna excusa valida, pero no quiero decir mas nada porque cuando hablo soy terrible".

"Yo vi un DVD de ella en donde la gente cantaba ‘para Karina que lo mira por TV’. Yo no quiero que le griten algo así", dijo y arengó a la gente a darle "un fuerte aplauso a Dalila".

Según se informó ayer en Infama, la Princesita recibió un llamado del hijo de Dalila 15 minutos antes del show avisándole que su mamá no iba a ir. "Dejó plantado a un maquillador, a un peinador y no pudo ver toda una decoración con flores que le habían preparado". Según dijeron en Infama ayer, en ese mensaje el hijo decía "no va porque se guarda para sus propios shows".

Quienes sí fueron parte de la fiesta fueron Flavio Mendoza y su hijo Dionisio, quienes subieron al escenario a saludar a la cantante.