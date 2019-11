Tanto ShowMatch como la tira de época Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) midieron respectivamente 15,6 y 15,4 puntos en las instancias finales. En tanto, Telefé se queda en la retaguardia con guarismos que no logran superar la barrera de los dos dígitos.

Lo más visto de Telefé fue ¿Quién Quiere Ser Millonario? con 9,8 puntos. Quedó en el tercer puesto y recién en quinto entró la ficción diaria Pequeña Victoria con 9,1 y en sexto la tira Lazos de Sangre. El cuarto fue para Otra Noche Familiar (El Trece) con 9,5.

Por si fuera poco, Telefé no tiene suerte con las miniseries. Atrapa a un Ladrón no rinde con 5 puntos pese a ser una historia de gran despliegue de producción, pero no prende ni la pareja ni la trama. El jueves debutó Laurita Fernández en el protagónico de Inconvivencia a las 23.30 con una magra medición, 6,8.

No desentona con casi todos los “unitarios” de este año (El Tigre Verón y Tu Parte del Trato). Es una ficción sencilla, con pocos personajes y grabada casi en su totalidad en interiores. Los costos son acordes a la situación del país y la historia de una pareja con problemas de convivencia es retratada con una gran veracidad, diálogos potentes y el uso del primer plano permite que la mirada del espectador se involucre en la ficción.