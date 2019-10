A través de las redes sociales, miles de usuarios se pronunciaron con toda clase de epítetos contra la figura del conductor de América Noticias, que en sus más de 30 años de carrera nunca había protagonizado escándalos, y que tampoco se enteró dado que no tiene cuentas en las mismas.

Por eso, Andino utilizó el último minuto de la edición del miércoles de América Noticias para realizar un descargo y pedir disculpas por sus dichos, que fueron realizados la semana pasada en FM Metro.

ADEMÁS:

“Quiero hacer una aclaración sobre un tema con el que hoy se polemizó en las redes sociales y que me tenía involucrado en la que a partir de una nota que me hizo Sebastián Wainraich en Metro y Medio la semana pasada, yo le decía que hace veinte años había consensuado con quien era nuestro obstetra la fecha de nacimiento de nuestra hija mayor, a partir de lo cual se armó un gran revuelo”, dijo Andino.

A continuación, el conductor narró que su esposa sufría de presión alta los últimos días del parto, y que como era primeriza tenía mucho miedo. “Nos reunimos en esos últimos días de octubre con nuestro obstetra y él nos dijo ‘esto no puede pasar del cuatro, cinco o seis de noviembre’. A partir de lo cual fue mi mujer, Carolina, quien pudo consensuar la fecha para que el parto fuera natural porque ella no quería ir a césarea porque tenía los miedos inherentes a un parto primerizo”, agregó.

“Todo lo demás que dije es cuento o intentó ser una broma que yo mismo me encargué de alimentar. Todos los días se aprende algo nuevo y hoy aprendí que hay temas con los que no hay que hacer bromas”, cerró el conductor, que este jueves conducirá el debate entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Embed

Asimismo, Andino hizo foco este jueves en una entrevista radial en que hará lo posible por dar con la identidad de la persona que se hace pasar por él en Twitter. “Voy a iniciar una investigación sobre este “fake” que se hace pasar por mí en las redes sociales porque no es la primera vez que me pasa. En el verano me llamaron porque me decía que este “fake” se quejaba de que no podía entrar en el chat de las madres del colegio y me hace quedar como un salame. Ahora pone que es una cuenta de un admirador para cagarme”, le dijo a Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos.