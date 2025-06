Guns N' Roses vuelve a Argentina: dónde será el show y cuándo salen a la venta las entradas

De acuerdo con lo que informó la agrupación surgido a mediados de los '80 en California, Estados Unidos, la novena visita de la agrupación al país después de los recitales de 1992, 1993, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 y 2022 que dieron en River, Vélez, Ferro, Central, el Orfeo de Córdoba y el Único de La Plata tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el estadio de Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Guns N' Roses viene llevando adelante actualmente la etapa europea de su tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, gira que arrancó el pasado 1° de mayo en Corea del Sur y que este viernes los tiene tocando en Portugal.

Como viene ocurriendo desde el regreso de Slash en guitarra y Duff en el bajo en 2016, la actual versión del grupo que desde este año incluye a Isaac Carpenter en la batería suele realizar recitales que rondan las tres horas de duración en los que tocan principalmente clásicos de Appetite for Destruction, su trabajo debut de 1987, junto a un buen puñado de covers y de temas de GN'R Lies, de los dos Use your Illusion, de Chinese Democracy y de los EP que sacaron en los últimos años.

Es decir, ofrecen un show largo, si se tiene en cuenta que hoy en día no hay muchas bandas que presentan casi 30 canciones por noche y menos si la mayoría de sus integrantes superan los 60 años, pero sin grandes novedades más allá de las recientes inclusiones de "Out ta get me" o "Down on the farm", por ejemplo, temas que no venían tocando.

Y esto, para decepción de los fanáticos que están esperando material nuevo, tiene que ver con que "Nothing" y "Atlas Shrugged", los dos descartes del último disco que trascendieron, de propia boca de la banda, que habían sido regrabados e iban a ser editados en 2025, brillan por su ausencia en los setlists y apenas si sonaron en alguna prueba de sonido.

Latinoamérica, en la mira

Guns N' Roses anunció que su gira Latin American Tour 2025 incluirá presentaciones e lugares como San José de Costa Rica (1 de octubre), San Salvador (4/10), Bogotá (7/10), Medellín (11/10), Santiago de Chile (14/10) y la fecha mencionada en Huracán (17/10). También harán cinco shows en Brasil: Florianópolis (21/10), San Pablo (25/10), Curitiba (28/10), Cuiabá (31/10) y Brasilia (2/11). Y la culminación será con conciertos en Limá (5/11) y Ciudad de México (8/11).

Las entradas para el recital porteño se podrán adquirir en la preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa el 23 de junio a partir de las 10, con 15% de descuento hasta agotar stock y en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general abrirá el 24 de junio a las 10 y estará disponible con todos los medios de pago. Ambas instancias de venta serán únicamente a través de allaccess.com.ar y se recomienda no comprar en otros sitios, más allá del oficial.

Sus anteriores shows en Argentina

La primera vez que Guns N’ Roses pisó suelo argentino fue en diciembre de 1992, cuando el grupo estaba en la cima de su reconocimiento internacional. La banda ofreció dos shows en River que quedaron en la memoria popular por el revuelo que causó una visita que se transformó en un tema de Estado, al punto que, según los medios de la época, Carlos Saúl Menem, presidente en ese momento, los tildó de “forajidos”.

Luego, volvieron a mediados de 1993 para cerrar a nivel mundial lo que fue la primera etapa de la agrupación con su formación casi original, porque ya no estaban ni Izzy Stradlin ni Steven Adler en guitarra rítmica y bateria, quienes como en la primera vez en el país fueron reemplazados por Gilby Clarke y Matt Sorum, respectivamente.

En 2010, 2011 y 2014 fue el tiempo de las presentaciones de unos renovados Guns N' Roses solo con Axl como parte de la formación original, salvo en el último show en Ferro, donde Duff se sumó momentáneamente al grupo. Luego, dos años después de esa experiencia, volvieron a presentarse en River, ya con el bajista de forma estable y con Slash en las seis cuerdas. Y regresaron también en 2017 para los recitales en La Plata con The Who como teloneros, y en 2022, nuevamente en el Monumental.