"Después del episodio lamentable en mi vida, en un principio lamentable, porque hoy mirándolo en perspectiva creo que fue perfecto lo que sucedió", reflexionó en una charla con Matías Martin al aire de Metro. Y agregó: "Yo hice una descripción en la que creo, pero que no voy a repetir para no lastimar a nadie".

Por otra parte, el ex frontman de Bersuit Vergarabat se refirió a las dificultades que atravesó en los últimos tiempos. "Estuve con dificultades para tocar por el miedo al escrache. Pero se terminó. Incluso la gente se dio cuenta que fue todo exagerado, muy exagerado. Recibí una condena antes de que la Justicia me examine. Fui una persona totalmente examinada y durante tres años no tuve una sola denuncia", aseguró.

Incluso, cuando el periodista señaló que su entrevistado había recibido un trato similar al de un violador o un abusador, Cordera consideró que habría recibido un trato "mucho peor".

"Cada uno tiene en la vida lo que se merece, en algún punto me gané eso. Y eso me sirvió para superarme, para mi resiliencia y mis ganas de vivir. Me podría haber muerto varias veces. Gente muy allegada a mí ha sufrido crisis de depresión muy peligrosas. Pero hemos salido todos adelante", confesó.

Ahora, más allá de lo tortuoso que fueron sus últimos años, el cantante siente que la tormenta lo ha dejado fortalecido. "Si todo esto sirvió para encontrar a quien encontré ahora adentro mío, no tengo más que agradecer a todos los que me condenaron", admitió.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.

