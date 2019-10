La negociación comenzó el jueves pasado de manera informal y La Chiqui contestó en forma formal en su programa a 48 horas de iniciada las charlas. Ayer, trascendió, que Adrián Suar, en calidad de director artístico del canal, podría dejarla sin hacer verano: "Mirtha se queda sin aire hasta mayo próximo", habría dicho.

Ayer en la emisora hubo un silencio tenso respecto de las declaraciones de Mirtha que revelaron las intenciones de El Trece de cara al año próximo. Entre las partes hubo una serie de idas y vueltas.

En Intrusos (América) se contó la trastienda de las negociaciones para que Mirtha asumiera la conducción de los Almuerzos en tira diaria desde Buenos Aires, en el horario de las 13.30, mientras el ciclo de El Diario de Mariana se tomaba vacaciones sin reemplazos.

Por los dichos de la conductora que habló de más, se dio a entender que Mariana Fabbiani quedaba fuera de la pantalla de El Trece. Y muy por el contrario, es una de sus prioridades. El hecho enfureció a Mariana y su marido, el productor Mariano Chihade, que genera contenidos para el canal y otras emisoras.

Ayer se afirmó que uno de los miembros del directorio artístico de El Trece, Pablo Codevila, se comunicó con Nacho Viale Del Carril, nieto y productor de Mirtha, para pedir explicaciones de la conducta. Y como respuesta, según Rial, recibió que él estaba a punto de irse de viaje y habría reconocido que "no puedo manejar a mi abuela". Por lo pronto, al cierre de esta edición, se conoció que Mirtha habría pedido el número de celular de Mariana Fabbiani para aclarar el asunto de manera personal.

La reunión con los popes del canal ocurrió el jueves pasado en la casa de la diva de los Almuerzos. Hasta allí llegaron Adrián Suar y Pablo Codevila y los esperaba con Mirtha, Nacho Viale. La propuesta era, que por el verano, los Almuerzos se emitieran en formato diario y recién en mayo regresar a los fines de semana (sábado y domingo) tal como sucede desde el año 2014 tras el pase del ciclo de América a El Trece.

El sábado a la noche, la diva hizo público que lo que debía mantenerse entre cuatro paredes. No sólo reveló el tipo de propuesta que le hicieron sino que la respuesta la dio al aire: "¿Qué negociar? No, mucho trabajo, a mí me gusta esto que hago. Dispongo de toda la semana, salgo con mis amigos, voy a los teatros, que me encanta, y hago otra vida".

La diva contó que este verano se descartó de cuajo la emisión de los dos ciclos en vivo y en directo desde Mar del Plata por falta de presupuesto: "A lo mejor hago televisión desde Buenos Aires, eso me gusta. Pero todos los días no. Lo consulté con mi médico, yo ya soy una mujer grande, es lo que corresponde, y me dijo que no, que es mucho trabajo. Les tenía que contestar, y ya les contesté chicos. Yo les digo que hacer Mar del Plata para mí era un deleite, me encantaba, pero parece que los costos no dan. En este momento te digo que no".

¿Le dirán "no volvés" a la diva?.

ADEMÁS:

Marina Calabró: "No se expone una negociación"

Marina Calabró habló en el programa Lanata Sin Filtro de Radio Mitre y sobre el futuro de El Diario Mariana, donde ella es panelista tras dejar Intrusos (América) el año pasado.

"No es habitual que se exponga públicamente lo que tiene que ver con negociaciones para rearmar una grilla de programación”, dijo y agregó que "lo que molesta es preocupar a la gente que está trabajando en ese horario".

Para Calabró, Mirtha rompió códigos entres sus pares: "Si todo se va contando, es poner incomoda a gente que está laburando, y eso lo digo más allá de El diario de Mariana, que es un ciclo exitosísimo, y uno entiende que un programa puede tener un ciclo cumplido, no sé si es el caso porque es una decisión de Mariana y del canal, sé que Mariana firmó contrato con El Trece y sé que tiene propuestas para cambios de formato y también para continuar con este, así que nada está definido”.