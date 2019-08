Di Yorio, ex pareja del conductor, lo denunció en el año 2016 tras una seguidlla de "112 mensajes en su celular en menos de 24 horas". En total lo acusó de cinco hechos de amenazas y uno por el delito de desobediencia porque el periodista violó la restricción perimetral y ella debió activar el botón antipánico".

Mientras la ex mujer, que mantuvo una relación sentimental de cuatro años desde 2012 a 2016, daba su testimonio ayer en el ciclo Pamela a La Tarde (América), el abogado de Lutteral le enviaba mensajes al panelista Pablo Layus: "Me dice que no es verdad lo que dice. Lutteral fue absuelto por las 112 llamadas. Fue una relación de seis años en las que se veían una vez por semana".

Pese a que la justicia falla a favor de la denunciante, la ex novia muy asustada manifestó en el ciclo de América: "Tengo mucho miedo. Si me llega a pasar algo a mí o a alguien de mi entorno lo responsabilizo a él. A mí la justicia me entregó el botón antipánico por tiempo ilimitado, cuando en la generalidad de los casos se dan plazos. Durante cuatro años tuve en la puerta de mi casa una consigna policial", remató Di Yorio.

En la denuncia, la ex novia de Lutteral había declarado que "de repente él empieza a tener actitudes raras. Es bastante posesivo con las mujeres. Cuando empecé a notar estos cambios quise romper la relación, entonces él se ponía mal. Me dice cosas como: 'Si no seguís, conmigo voy a hacer conocer nuestras fotos de la intimidad'", relató la mujer.

Hasta cierre de esta edición, Lutteral no salió al cruce de su ex pareja.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.