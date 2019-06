En Los Ángeles de la Mañana (El Trece) habló sobre las revelaciones de su hijo: "La historia la cuenta Fernando. Al final él tiene una versión del encuentro entre nosotros y yo no me reconozco en ese personaje que él... La verdad es que ese no soy yo. Pero entiendo. Es una historia muy dura para él. Tiene que haber sufrido mucho. Ojalá podamos charlarlo esto", insistió Onetto a quien Dente pinta como un ser carente de valores.

Lejos de la imagen "fría" que describió Dente, el ex cura relató: "Yo lo esperé a él con todo el amor. Y ese amor sigue estando dispuesto para que volvamos a charlar. Él lo sabe. Donde estoy yo, él tiene una casa. Uno no es perfecto, probablemente no encontré la forma de comunicarme bien con él. No era fácil. Fue todo muy abrupto. Pero no es así cómo está relatado, veo como que él habla de un extraño. Pero entiendo que es su manera de haberlo vivido, perfectamente".

Dente contó que su madre antes de morir le confesó la verdad de su identidad, diez años atrás: "Ella me dijo que soy hijo de un cura, que era catequista del colegio de mis hermanos", entre ellos, el columnista de Nosotros a la Mañana (El Trece), Tomás Dente, quien está muy enojado con la actitud de Fernando de ventilar la intimidad familiar a los medios.

Fernando Dente contó que el primer encuentro con su padre, el ex cura, fue dramático: "Después de enviar un mail diciéndole que sabía la verdad, el siempre encontraba excusas para dilatar el encuentro. Hasta que finalmente me visitó en mi departamento. Tuvo cero tacto. Y detecté que había quedado algo resentido de aquella pasión. Lo primero que dijo fue: ‘Bueno, sería ideal que hicieras un tratamiento psicológico’. En tanto, le pregunté cómo había hecho para no hacer nada durante tantos años. ‘¿Sabés cómo?’, me dijo. ‘Puse a vos y a tu mamá en un cofre bajo llave y lo tapé con cemento’. Evidentemente no tenía ganas de un vínculo y lo mandé a la mierda. ‘La verdad es que prefiero que no nos veamos más’, le dije. Y ya".

Ayer en el ciclo Intrusos en el Espectáculo (América), Fernando Dente, salió a retrucar a su padre biológico (tanto la madre como el padre de crianza están muertos): "Desde áquel encuentro no tuve nunca más ganas de armar un vínculo. Yo lo conocí a él con mi mamá viva". En cuanto a su hermano Tomás, Fernando Dente señaló: "Nuestros padres siempre se llevaron mal, yo no veía la hora que se separen. El lo tomó de una manera y yo de otra".Con el padre de crianza la madretuvo tres hijos y el extramatrimonial es Fernando Dente.

