Harry Styles entró al Récord Guinness con el tema "As It Was"

Mientras que “As it Was” logró entrar la lista de las tres canciones más escuchadas durante 25 semanas en el Top Billboard Hot 100. Además se convirtió en la canción de un artista masculino más reproducida de Spotify durante un día, ya que en un periodo de 24 horas logró reunir 16.103.849 reproducciones.

El exitoso single, es parte de su más reciente álbum ‘Harry’s House’ el cual fue lanzado en mayo del año pasado, que también se posicionó en los lugares más altos del podio en la aplicación, siendo el segundo disco más reproducido en Spotify en 2022.

“Harry's House”, el tercer álbum en solitario del exintegrante de One Direction, ocupó el segundo lugar en la lista de los álbumes más reproducidos de 2022 en Spotify, solo por detrás de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny.

Harry Styles y Wet Leg, favoritos a los premios Brit

Harry Styles y el dúo femenino Wet Leg encabezan con cuatro candidaturas cada uno la lista de aspirantes a los premios Brit 2023 de la música británica, en los que se cuela por primera vez un artista de Eurovisión con la nominación de Sam Ryder.

Styles, antiguo componente de la "boy band" One Direction, opta al galardón de mejor álbum por "Harry's House", mejor canción con "As It Was", artista del año y mejor artista pop/R&B.

El dúo "indie" Wet Leg, formado por Rhian Teasdale y Hester Chambers, también aspira a llevarse Brits en las categorías de mejor disco del año con "Wet Leg", mejor banda, mejor artista revelación y mejor rock alternativo.

Los premios Brit ya eliminaron en 2022 las distinciones de género en sus categorías, que hasta entonces se distinguían entre intérpretes masculinos y femeninos.