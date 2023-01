Teaser Cinco Estaciones.MP4

Luego de una intensa búsqueda de cantantes por España y México, Pablo Dominguez y Sven Martin, los creadores de Cinco Estaciones, estaban exhaustos, no podían encontrar una cantante pop que cumpliera los requisitos que tenían en mente para un regreso a lo grande. La que lograba la técnica vocal ideal no tenia la presencia escénica que necesitaban, y lo mismo al revés, la que los deslumbraba por su actitud, no conseguía dar la nota correcta.

Fue entonces cuando Diana "Didi" Reina -manager de la banda- entendió que estaban equivocados desde el inicio en el tipo rastreo que estaban haciendo. Después de darle vueltas al asunto, se dio cuenta que no necesitaban una cantante pop para la banda, necesitaban una vocalista con sangre de Rock & Roll en las venas, que pudiera canalizar con su voz todo lo que es el grupo hoy.

Embed

Y como las cosas no pasan por casualidad, un allegado de "Didi" le pasó el dato de una cantante argentina, con mucha presencia y una escena increíble, su nombre: Karito Volpe.

Más de 20 años del mejor pop

Sven y Pablo.jpeg Pablo Dominguez y Sven Martin, los creadores de Cinco Estaciones

Pablo Domínguez y Sven Martin son amigos desde la adolescencia, juntos -a los 20 años- fueron el motor que dio origen a la legendaria banda española "La Quinta Estación", que empezó tocando en pequeños bares de Madrid, y terminó llenando estadios, vendiendo millones de discos, ganando varios premios (un Billboard, un Grammy y un Grammy Latino) y componiendo himnos inolvidables como "El sol no regresa", "Sueños Rotos", "Me Muero" y "Que te quería", entre otros.

Cinco Estaciones TAPA.jpeg CINCO ESTACIONES, Pablo Dominguez, Karito Volpe y Sven Martin

Después de casi 10 años de desencuentros, mensajes perdidos en Facebook y WhatsApp con promesas incumplidas, fue la postpandemia la que hizo que dos viejos amigos se volvieran a encontrar. Un par de rondas de cervezas y varios pinchos de por medio hicieron el resto, fue como si nunca se hubieran separado, y volvieran a ser esos dos adolescentes que se comían al mundo.

Fue entonces cuando Sven le pidió a Pablo que le produjera su próximo disco de rock, de ahí pasaron a pensar juntos en nuevos artistas para España y Miami, "y de pronto -cuenta Pablo Domínguez- medio en broma, medio en serio, le pregunté: ¿Oye, Y qué tal que tal si buscamos una cantante "superguapaestupenda", en la realidad la frase literal fue "una cantante que este buenísima" y nos vamos de gira por todo el mundo?"

Entre risas por el recuerdo de la situación, uno de los guitarristas de Cinco Estaciones explica lo que pasó después: "Como mi 'compi' tiene una energía increíble, me dijo 'Espera... ¡pero por supuesto!' Y en cinco minutos, con un par de llamados, ya teníamos gente interesada en nuestra vuelta".

Cinco Estaciones.jpeg

Con respecto a la modificación del nombre de la banda por el de "Cinco Estaciones", Sven aclara que era el nombre que habían elegido originalmente para empezar a tocar juntos y porque "nos seduce la idea de recuperar esa furia adolescente, volver a los comienzos, con todo ese espíritu y el agregado de estos más de 20 años de escenarios, es una combinación soñada"

Respecto a la elección de Karito como la cara visible de la banda, explica que la gran responsable de "la voz argentina" fue Diana que "cansada de las frustraciones que tuvimos en la búsqueda con las cantantes españolas y mexicanas, se puso a rastrear posibles candidatas por internet y "la encontró", a lo que agregó que "cuando vimos los videos dijimos -casi a coro- WOW, es ella... ES ELLA..!!!"

Embed

Cinco Estaciones está nuevamente en marcha y 2023 los espera a Pablo, Karito y Sven con una agenda cargada de conciertos y giras en España y en México, donde la banda es considerada como "local".