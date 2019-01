Haydée Padilla: "Si no me iba de la casa, Federico Luppi me mataba"

La actriz que logró gran popularidad interpretando a La Chona se puso en pareja con Luppi en los años 70. Estuvieron juntos casi una década y filmaron dos películas, Tiempo de revancha y El Arreglo.

En el ciclo dominguero de América, expresó: “Esa persona respondía a su historia, fue maltratado. Creía que eso estaba bien. Tenía mucho éxito el machismo en ese momento y a mí no me creía nadie. Alguna parte de mí aceptaba el sometimiento”.

La Chona continuó: “Yo tenía una prima que me decía: ‘No lo sabés llevar. Vos decile que sí a todo y después hacé lo que querés’. Pero que descanse en paz”.

Al referirse al momento en el que decidió ponerle punto final a la relación, señaló: “Fue una situación muy fuerte en cuanto a que llevaba una violencia casi mortífera. Ahí le dije todo lo que se le puede decir a alguien y me fui. Me mataba o me iba de la casa. En ese momento esta persona representaba la fuerza y la honestidad. Porque, ojo, hay un pasito entre el tipo que es muy honesto y macho al maltratador. Estaba aceptado, no se veía mal que el hombre fuera así”.

Además, recordó que en una ocasión, después de una fuerte discusión con Luppi, se cayó en el Teatro Astros: “Tuve un accidente. Ese día habíamos discutido y yo no iba a volver a mi casa. Me caí en el teatro. Fijate cómo me maltraté yo misma”.