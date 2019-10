El canal decidió no avanzar con la serie que mostraría cómo era Westeros hace cinco mil años. Conocé los motivos

Malas noticias para los fanáticos de Game of Thrones (2011-2019): la precuela que mostraría la "Edad de los Héroes" y el desempeño de Bran "the Builder" Stark ha sido cancelada. Según informó Deadline, HBO tomó esta decisión por su elevado costo y varios contratiempos sufridos durante el rodaje de su episodio piloto en Irlanda del Norte. Sin embargo, el motivo principal, aunque cueste decírselo a la prensa, podría ser que el proyecto no convenció a los directivos del canal Premium.