¿Mirá el flamante y esperado video y opiná que te parece?

La canción formó parte del disco Abbey Road, y en el video se observa el legendario estudio de grabación donde aparecen lo que "parecen" ser los instrumentos originales: las violas de las leyendas John Lennon y Harrison, el bajo Höfner modelo 500/1 de Paul McCartney, y la histórica batería de Ringo Starr.

La espera fue muy grande, pero el video de "Here Comes The Sun" -al menos para quién escribe estas líneas- tampoco fue tan grande como se esperaba o no se acercó a lo grande que es el tema. Un rejunte de imágenes en fotos de Lennon, Harrison, McCartney y Ringo, ilustraciones animadas con esta impronta lisérgica, a penas unos breves fragmentos de tomas de filmación, pero no en Abbey Road, sino en un campo floreado al sol. ¿Wtf? Sí es muy estético, está muy bien pensado el detalle de las sombras, pero bueno...Siempre de una banda que es tan gigante se espera algo más.

Versiones inéditas

En este mes de los 50 años de Abbey Road, desde el canal oficial de The Beatles publicaron dos temazos que forman parte de la leyenda, pero que son versiones inéditas. Las canciones que aparecieron son "Come Together" y "¡Oh! Darling" .

Escuchá la versión inédita de "Come Together":

The Beatles - Come Together (2019 Mix / Audio)

Así es la versión inédita de "¡Oh! Darling":