Ley de Glaciares: activistas de Greenpeace se treparon al Congreso y terminaron detenidos

Este episodio tiene bastantes similitudes con una protesta que se dio cuando el proyecto se trataba en el Senado. En aquel momento, un grupo de ambientalistas había logrado entrar a las escalinatas del Congreso para hacer una performance que incluyó el uso de inodoros.

La discusión sobre esta normativa vuelve al centro de la escena este miércoles en la Cámara de Diputados, después de que el proyecto consiguiera el dictamen favorable en las comisiones. Desde el entorno del Gobierno aseguran que ya cuentan con los votos necesarios para avanzar con la aprobación de la reforma.

Por su parte, desde Greenpeace mantienen una defensa cerrada de la Ley de Glaciares (26.639) y rechazan cualquier cambio que, según explican, signifique una flexibilización de los controles ambientales. La organización advierte que estas modificaciones podrían beneficiar a la industria minera y poner en peligro reservas estratégicas de agua dulce, sobre todo en un escenario marcado por la crisis climática.