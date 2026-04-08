Colectivos: continúa la reducción de servicios pese al acuerdo con el gobierno

Qué líneas funcionarán con servicio limitado

Para este miércoles, una extensa lista de líneas circulará con menos frecuencia de lo habitual. Entre ellas se encuentran:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La medida afectará principalmente a los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera una menor disponibilidad de unidades y mayores tiempos de espera en paradas clave.

Las líneas provinciales del 200 al 499 y las comunales del 500 en adelante, también prestan servicios reducidos.

Subsidios

En tanto, la Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron el martes voceros de Transporte.

En tanto, mañana jueves a las 11 habrá una reunión de autoridades de Transporte con las cámaras empresarias del sector.

Desde la Secretaría lamentaron: “Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos. A pesar de sus dardos mediáticos y su avanzada pública un tanto extorsiva con pasajeros de por medio”.

El reclamo de las empresas

Las compañías de transporte automotor de pasajeros reclaman que se revise la estructura de precios y subsidios. A través de una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmannm, solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y solicitamos comprensión a los usuarios”, expresaron las entidades en ese comunicado.

En la misiva, las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa.