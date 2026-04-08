La justicia volvió a frenar las obras de demolición del Luna Park y crece la incertidumbre

En ese marco, uno de los ejes centrales de la resolución judicial fue la protección del valor histórico del estadio, que cuenta con la categoría de Monumento Histórico Nacional. Los magistrados remarcaron que la intervención judicial debe anticiparse al daño, al sostener que una demolición “tiene efectos irreversibles” sobre el patrimonio cultural.

Luna Park.jpeg El emblemático recinto porteño vuelve a quedar en el centro de la polémica urbana

El conflicto judicial se arrastra desde hace meses: en diciembre de 2025 se dictó una primera suspensión, luego en marzo de 2026 se habilitaron avances en otra instancia, y ahora la Justicia volvió a frenar el proceso. La resolución definitiva sobre el futuro del estadio aún está pendiente.

Mientras tanto, el caso mantiene en tensión a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo es un estadio histórico, sino también un símbolo cultural argentino, escenario durante décadas de eventos deportivos, recitales y actos políticos que marcaron distintas épocas del país.