Holder, al borde de la muerte: "Dios me dio una segunda oportunidad"

En una entrevista con "Duquesas" de Luzu TV, el mediático personaje contó como fue el día que casi muere en una fiesta: "Toqué fondo cuando el 10 de febrero voy a ver a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera. Me acuerdo que esa noche me mandé 'tusi', no me pegaba, media pastilla y no me pegaba. Me puse muy nervioso porque no me pegaba nada y en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo".

HOLDER DRAMATICO.mp4 Tomás Holder contó que estuvo al borde de la muerte

"Tuve un preinfarto. Me caigo al piso, me desmayo y un loco me levanta, me abraza, y me dice ‘Tomi, la estás quedando. Si no te calmás la quedás’. Ahí me puse más nervioso, con más palpitaciones", contó Holder.

Luego, dijo qué fue lo primero que le pasó por la cabeza: "Pensé que tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama, no me puedo morir así".

"Ahí entendí que Dios me dio una segunda oportunidad, y esa persona que yo veía, fue un ángel que me mandaron", reflexionó el exparticipante de Gran Hermano.

image.png Holder confesó que sufrió un preinfarto

Sobre la tan dramática situación, el primer eliminado de la pasada edición de GH, reveló la respuesta que le dijo su mamá ante semejante cuadro: "Tomi, si vos te ibas yo me iba atrás tuyo".

"Que mi mamá me diga eso con dos hermanos más chiquitos me hizo decir 'No puedo hacerlo de vuelta, sería muy egoísta' y entendí que tuve una segunda oportunidad de vida que hoy día la estoy super aprovechando y estoy haciendo las cosas bien", concluyó.

Tomás Holder y el video erótico

Tomás Holder entró a la casa de Gran Hermano en busca de exposición y lo logró. Si bien fue el primer eliminado del programa, su fama creció al salir del reality y ya consiguió un lugar en Bailando por un Sueño.

Pero la exposición tiene su lado oscuro: un video íntimo en el que se lo puede ver manteniendo relaciones sexuales con Agustina, alias La Tana, que se dedica a la creación y venta de contenidos eróticos, se filtró en las redes sociales.

Luego de la viralización del video, Tomás Holder, el primer eliminado de la última edición de Gran Hermano, hizo un descargo en sus redes sociales, donde dejó en claro que él no difundió el material que grabó junto a la joven en cuestión.

image.png Agustina, alias La Tana, se dedica a la creación y venta de contenidos eróticos

"Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Y no, yo no lo subí", comenzó Holder.

"¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije, es un cuerpo humano. O sea, no es nada raro. Es sexo, es normal", continuó el rosarino de 22 años.

"Si por ahí me molesta que yo al tener seguidores más chicos, que chicos vean eso. De mi parte por ahí no me siento del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o si algo", señaló.

"Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede. Así que nada, gente, eso, gracias", cerró, apuntando a Agustina, la otra protagonista del video hot.