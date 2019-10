Lo interesante de un nuevo spin off será justamente la reinversión de esa premisa: ya no veremos a personas enfrentándose a un mundo distinto sino a las hostilidades que padecen aquellos que nacieron con comesesos en cada rincón de su barrio. Para imaginarnos qué veremos en este show ambientado una década después de los hechos ocurridos en la serie madre, AMC compartió un primer adelanto. Y el resultado tiene una buena dosis de terror y humor negro.

Trailer spin off The Walking Dead AMC

Por el momento no hay más información al respecto –ni siquiera un título oficial-, pero se espera que el creador del formato Scott M. Gimple y el showrunner Matt Negrete, junto con los miembros del reparto Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella, den algunas pistas en la inminente Comic Con que se está llevando a cabo en Nueva York.

Como sucedió con Fear the Walking Dead, otro spin off que aún se mantiene al aire, se espera que esta nueva producción también tenga conexiones con The Walking Dead e incluso haya cameos de algunos personajes muy queridos por los fanáticos. ¿Fecha de estreno? Primer semestre de 2020.

