Polémica por apoyo de Justin Bieber a Chris Brown, el golpeador de Rihanna

Justin habló sobre Chris Brown y la recordada paliza que le propinó a la cantante. En un posteo que publicó en Instagram, Justin escribió: “Lo digo ahora, cuando Chris Brown muera después de una larga vida, extrañaremos todo lo que teníamos por delante. La gente que pasó por alto el talento de este hombre debido a un error que cometió... ¡necesita reevaluar! Te quiero Chris”.

Rápidamente, los usuarios le recordaron a Justin que Chris había desfigurado a Rihanna hace exactamente una década. Chris Brown respondió a Bieber en la publicación con varios corazones, mientras que otros artistas del panorama musical como J Balvin, Sean Kingston o Dinah Jane, ex integrante de Fifth Harmony, le han dado la razón al intérprete de Sorry.

La agresión ocurrió el año pasado y en su momento Chris habló de agresiones mutuas en la pareja que se dio por infidelidad: “Ella empezó a golpearme. Recuerdo que ella trató de patearme, pero entonces yo la golpeé, con un puño cerrado, le di un puñetazo. Le rompí el labio”, señaló. ‘Cuando lo vi, estaba en estado de shock. ¿Por qué demonios la golpeé?”, se lamentaba Chris.

