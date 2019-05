Indios muestra su sensualidad con "Besos en la Espalda"

Esta placa contiene doce canciones y fue grabada entre septiembre del 2018 y marzo de 2019 en nuestro país, mientras que su mezcla y masterización se realizó en París, Francia.

La banda que encabezan Joaquín Vitola y Nicolás de Sanctis presentará el álbum oficialmente el 5 julio en Teatro Vorterix de Capital Federal, en lo que será un interesante concierto.

"Besos en la Espalda" cuenta con un interesante sonido basado más en el pop que en el rock, aunque también le otorga más poderío a las guitarras en algunos temas.

En gran parte de las canciones, la temática principal es el amor y los mitos que lo rodean. Por eso, lejos de abordarlo desde una sola manera, lo encara a partir de diversas facetas.

A modo de ejemplo, en Ritmo y percepción, que abre el disco, Indios visualiza la confusión que existe entre el cariño y la obsesión. "Y otra vez quiero amarte ahora y a toda hora", canta Vitola.

"Besos en la Espalda", de Indios

En la misma línea se encuentra Todo es cruel en el amor, donde afirma, y con mucha razón, que "siempre salimos heridos, siento que ya me acostumbré". Igual pasa con Perdiendo la cabeza, al contar: "Estoy perdiendo la cabeza por ti, y no me importa lo que pienses de mí".

Sin dudas, la sensualidad dice presente con Besos en la espalda, tema que le da nombre a la placa, y Canciones de a dos, cuya suavidad, dulzura y el hecho de compartir la realización de una canción transmite mucho compañerismo.

La descripción de una ciudad extraña, los pibes en la plaza y la melancolía que sufren los padres cuando se van sus hijos le aporta cotidianidad al disco. Eso se siente en canciones como El sol ya estaba ahí, Tardes de melancolía y Se diluye.

Un párrafo aparte se merece el diseño y el arte de tapa del disco, donde juega con colores fuertes como el turquesa y rosa. También sobresale el dibujo de una sensual mujer con sus labios pintados y mostrando la espalda en consonancia con el título.

En fin, "Besos en la Espalda" es un disco con mucho swing, sensualidad y prolijidad. Sin dudas, para aquellos que saben, representa fielmente lo que es Indios.