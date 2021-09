"Estoy feliz, re contenta por esta experiencia diferente, nueva. Aprendí un montón porque no es solo una pasarela", manifestó en sus historias de Instagram.

También aseguró que esto es solo el inicio, ya que en los próximos días participará de una competencia que organiza nada menos que Arnold Schwarzenegger. "Me sirvió para entrar en calor", agregó.

Además, hizo un extenso posteo para contar cómo fue su experiencia de la mano de Analía Galeano, su entrenadora.

grudke.mp4 Ingrid Grudke, finalista de Top Modeo, organizado por Arnold Schwarzenegger.

"Una vez más, me desafié a algo nuevo. ¡Y ya lo viví! ¡No puedo explicar la alegría que tengo! Disfruté tanto esta presentación, aprendí tanto de @analiagaleano_fit una compañera de viaje excelente y mi coach en esta ocasión. Me iba diciendo cada cosa que tenía que hacer", destacó.

También contó cómo fue la jornada de competencia: "Desde las 10 de la mañana nos estuvimos preparando y estuve atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación, maquillarme el cuerpo, practicar las poses. Preparar la monokini y el vestido, los zapatos, maquillaje y peinado. Me fiaba en todo. Y una hora antes estuvimos detrás del escenario para estar lista al momento de que me llamen al escenario. Sentir que te nombren en otro idioma me dio mucho orgullo".

Meses atrás, Ingrid Grudke reveló cómo descubrió la pasión durante la fase 1 de la cuarentena, en la que empezó a entrenar por videollamada. Y al ver cómo respondía su cuerpo, Galeano le propuso plantearse como objetivo el torneo de Arnold Schwarzenegger.

“No es fisicoculturismo, como se dijo. Esta categoría empezó en 2015, con cuerpos más delgados, con músculos más estilizados, no se usa la hipertrofia y tampoco se suplementa”, aclaró.