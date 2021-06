Ingrid Grudke se convirtió en una "fit model"

Luego de entrenar duro, la modelova a competir en la categoría “Fit model” en un torneo internacional.

Ingrid Grudke contó que durante la cuarentena empezó a entrenar con una fisico-culturista porque necesitaba trabajar su cuerpo vía online tres veces por semana.

“Estoy haciendo el torneo que organiza siempre Arnold Schwarzenegger con diferentes categorías que tienen que ver con el físico. Hay un montón de categorías pero todo tiene que ver con el cuerpo humano”, reveló la modelo una entrevista radial.

Mientras que sobre la competencia dijo: “Hay un reglamento y unas medidas que tenés que tener para poder entrar”.

Además, adelantó algunos detalles del vestuario, como que se presentan en trajo de baño y luego, con un vestido de gala.

grudke.mp4 Ingrid Grudke, a full.

“Para mí era importante hacer algo y no estar quieta, me parecía importante mover el cuerpo en cuarentena, no era mi objetivo entrar en este torneo”, aseveró la modelo.

“Me pareció divertido ser parte de este torneo, haciendo algo diferente. No hay premio porque es amateur, es la satisfacción de ser parte. Todavía estoy viendo qué diseñador me hará el vestido para la competencia. Estoy contenta con esto”, apuntó.

Bajo la preparación física es Analía Galeano, Ingrid Grudke tuvo que cambiar radicalmente su dieta y hasta modificar su vida cotidiana.

FISICOCULTURISMO Y AMOR

Ingrid Grudke estuvo en pareja con Cristóbal López y tiempo después de su escandalosa separación, la modelo oriunda de Misiones encontró el amor junto a Martín Colantonio.

Se trata de un empresario de Mar del Plata y hoy ambos disfrutan de una feliz convivencia en Posadas y de muchos proyectos en conjunto.

El muchacho es dueño de un parador en el sur marplatense y tiene una franquicia de una marca de ropa en el centro de la ciudad balnearia.