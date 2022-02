Insólitas declaraciones de Javier Calamaro sobre el covid

Llegó a comparar a la pandemia con el holocausto y se refirió a la misma como "la excusa para tener dominada a la sociedad mundial". Horas más tarde tuvo que salir a pedir disculpas pero sus dichos quedaron plasmados en las redes sociales y en el fuerte repudio que generó.

javier-calamarojpg.jpeg Polémicas declaraciones de Javier Calamaro

"El virus es una enfermedad creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China, lo fueron inoculando de maneras completamente ilícitas y aberrantes en todo el mundo”, dijo a Radioplay Con Vos tras su presentación en el Festival. También sostuvo que el coronavirus “no causa los estragos que dicen que causa” y que “es todo una excusa para tener dominada a la sociedad mundial desde poderes oscuros y siniestros”.

A pesar de haberse vacunado el artista arremetió con las vacunas y expresó: “El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacunallena de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos” y agregó: “Yo estoy vacunado. Me arriesgué a que me mate, como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter no en la Argentina, en todo el mundo. Eso es nefasto”

Según el compositor las vacunas hay que bancarlas porque sino "nos matan o nos prohíben vivir" y apuntó: “Lo bancamos como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich. Bueno, este es el cuarto Reich, esta es la tercera guerra mundial contra toda la humanidad. Demostrando que somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso mucho peor que el de la época del nazismo”.