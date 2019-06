En el ciclo Involucrados (América), con Mariano Iúdica a la cabeza, la mujer señaló que "me mandaba audios sexuales bardeándome. Había noches que no me dejaba dormir, me llamaba constantemente. No busco fama, lo amaba. El Teto necesita rehabilitación porque es una buena persona con un gran problema de adicción. Yo desde el amor no pude hacer nada", remató.

El jueves a la tarde, Mónica le brindó una nota a Moria Casán en Incorrectas (América) con un testimonio desgarrador. El Teto Medina, quien saltara a la fama de la mano de Marcelo Tinelli, negó las acusaciones: "Es una locura, es todo mentira. Pero yo no mediatizo nada, voy a la Justicia directo, no voy a ningún programa". Entre herido, ofuscado y angustiado por el calibre de la acusación, lo trata de un adicto: "Obviamente le voy a meter un juicio civil y penal, esto no queda así a menos que se retracte. Ya hablé con el hijo de ella para que se retracte. El hijo es muy buena gente, ella es muy buen gente, no entiendo qué pasó".

El abogado de Medina, Gustavo Elia, en declaraciones a Radio Cooperativa afirmó que la separación "fue en marzo y 90 días después se acuerda de hacer una denuncia. Es un tema significativo. Nos vamos a presentar en tribunales y vamos a ver las pruebas que tiene. A Teto le dimos la orden de no hablar con la prensa hasta no tomar vista del sumario. Ella era extremadamente celosa, si veía al Teto saludar a una chica, ella le hacía una escena".

