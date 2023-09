Internaron de urgencia a Antonio Gasalla: cómo está su salud

“¿Lo viste a Antonio ahora?”, le preguntó Flor de la V al periodista invitado, quien reveló: “Sí, está internado ahora porque tiene un problema estomacal”.

“Está bien así que ya mañana (por el jueves) seguramente va a volver al lugar donde está siendo rehabilitado. Está acompañado por su familia”, detalló Polino. “Es un tema digestivo que se venía tratando. Hablé con su cuñada y con su hermano recién y seguramente mañana le darán el alta”, reiteró.

“Yo soy muy reservado, acompaño a la familia y lo re extraño porque hablábamos todos los días por teléfono”, manifestó Marcelo sobre su relación con Gasalla con quien compartió muchos trabajos en teatro. Consultado sobre cómo sigue la causa judicial sobre el robo en la casa de Antonio remarcó: “No me metí porque ya hay un equipo de abogados trabajando”.

En abril pasado Marcelo Polino alertó sobre la salud de Antonio Gasalla y aseguró que está atravesando “un momento delicado”. El periodista reveló esta información con la autorización de la familia del actor de 82 años, quien en el último tiempo sufrió un importante deterioro.

“Está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”, dijo haciendo referencia al litigio en el que la familia Gasalla enfrenta a Julia Elena Díaz, una mujer que había intrusado la casa del humorista.

El pasado 9 de julio en los premios Martín Fierro se le hizo un emotivo homenaje a Gasalla, un tributo que fue presentado por su amigo Polino.

Allí se proyectó un video en el que se resumía parte de su importante trabajo actoral en tele, cine y teatro. Tras las imágenes, del salón del hotel Hilton brotó una ovación para Antonio seguido de una enorme emoción. Una de las más conmovidas por esto fue Susana Giménez, quien subió al escenario a recibir el premio para el humorista.

Ultima foto conocida de Gasalla. Antonio Gasalla y su amigo Marcelo Polino.

Fuerte pelea en Intrusos: Pampito y Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez fue al móvil de Intrusos para hablar de su debut en la pista del Bailando 2023, donde deslumbró con una coreografía de Jive para la que hizo una inversión en la producción ocupándose personalmente de conseguir canjes para hacer un video de presentación y poner pantallas mientras hacía su performance.

La bailarina se ocupó de explicar que ella había conseguido todo y remarcó que su marido, el productor Chato Prada, no la había ayudado en nada.

“Sos un tirador de mierda compulsivo”, le dijo la bailarina a Pampito al escuchar su crítica. Pero el panelista de Intrusos le respondió: “Di mi opinión. Para mí bailás espectacular, solo di mi opinión que puede no gustarte”.

“Obvio que no me va a gustar. Hay gente que no evoluciona y que sigue en la misma. Vos pensás que yo tengo una pantalla o estoy ocupando un lugar por ser la mujer de…”, se quejó Lourdes, recordando que hace unos años el periodista le había lanzado el mismo comentario.

“Yo dije que vos tenías que demostrar otra cosa porque iban a decir eso. En algún momento lo pensé porque tuvimos un problema. Dije que Lourdes tenía un puntaje arreglado y no pude entrar a La Flia (la productora de Marcelo Tinelli) por mucho tiempo”, reveló el periodista.

Muy enojada, la bailarina aclaró una vez más que ella se esmera por mostrar algo lindo en televisión: “Yo no estoy ahí por ser la mujer de… es porque yo quiero que se vea algo lindo. Es horrible que te estén tirando con eso todo el tiempo”.