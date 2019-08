El regreso de la Doncella de hierro... Iron Maiden vuelve a la la Argentina con el "Legacy Of The Beast Tour" en un show histórico previsto para el 12 de octubre en el Estadio Vélez Sársfield. Y Bruce Dickinson está chocho por el retorno a Buenos Aires.

"¡Estamos emocionados de volver a Buenos Aires y compartir el Legacy Of TheBeast Tour con todos nuestros amigos allí! Estamos inmensamente orgullosos de este show y hemos tenido excelentes reacciones de parte de los muchos fanáticos que vinieron a vernos a Europa a principios de este año. La producción se basa en nuestro juego para celulares, THE LEGACY OF THE BEAST, que básicamente lleva varias encarnaciones de Eddie a muchos Maiden Worlds diferentes. Esto nos inspiró a armar un espectáculo teatral para llevar a nuestros fanáticos a través de diferentes mundos y experiencias con canciones apropiadas", comentó el cantante.

Iron Maiden en Argentina

Y siguió dando detalles de lo que será este show épico que traerán a la Argentina en octubre: "No es tan fácil diseñar diferentes mundos en el escenario y trabajamos mucho para que funcione y el resultado final que sentimos es nuestro show más espectacular y, sin duda, el más complejo hasta la fecha. Tenemos todo tipo de locuras, incluyendo una réplica del avión Spitfire que domina el escenario durante Aces High, toneladas de pirotecnia, un Ícaro gigante, mosquetes, claymores y algunos lanzadores de llamas realmente maravillosos con los que me he divertido muchísimo, como verás! Y, por supuesto, tenemos a Eddie como nunca lo has visto antes, y muchas otras sorpresas. He tenido el momento de mi vida jugando con todos estos magníficos accesorios en el escenario, ha sido fantástico, ¡no podemos esperar a llevar este espectáculo a Argentina!"

Serpentor, banda con más de 20 años de historia, será la banda argentina que acompañará a Iron Maiden en esta nueva visita a la Argentina: