Tremendo accidente de Alex Márquez en el Moto GP: voló varios metros y su moto quedó destrozada

Ocurrió en el Gran Premio de Cataluña y obligó a frenar la prueba con bandera roja. El piloto español fue trasladado de urgencia a un centro médico. Cuál es su estado de salud.
El Gran Premio de Cataluña quedó interrumpido este domingo por un accidente tremendo del español Álex Márquez, que perdió el control de su Ducati mientras disputaba la punta y voló varios metros sobre el circuito de Montmeló. El choque obligó a frenar la prueba con bandera roja y generó preocupación en el MotoGP.
El incidente ocurrió en la vuelta 12, cuando el piloto de Gresini Racing intentaba seguir de cerca a Pedro Acosta. En una de las rectas cortas del trazado, la Ducati del español impactó desde atrás contra la KTM del líder, que al parecer disminuyó la velocidad de manera repentina debido a una falla mecánica.
Luego del contacto, la moto de Márquez se desintegró parcialmente mientras se desplazaba sin control sobre la pista. Varias piezas quedaron esparcidas en distintos sectores y el piloto terminó sobre la zona de escape, consciente al momento de ser asistido por el equipo médico.
La organización reaccionó de inmediato con bandera roja y el ingreso de los servicios de salud. Incluso, la transmisión oficial evitó mostrar imágenes del golpe hasta confirmar el estado de salud del corredor, que posteriormente fue trasladado a un centro médico para realizarle estudios complementarios. El accidente ocurrió pocos días después de que su hermano Marc Márquez sufriera la fractura de un pie.
El caos en pista también afectó a otros pilotos. Fabio Di Giannantonio cayó mientras intentaba esquivar una rueda desprendida tras el impacto, y Raúl Fernández fue alcanzado por restos de la Ducati en medio de la confusión generada por el accidente.
En el box de Gresini Racing la tensión fue evidente. Roser Alenta, madre de los hermanos Márquez, siguió atentamente la situación junto a los integrantes del equipo italiano mientras aguardaban novedades sobre la evolución del piloto.
El piloto se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una fractura en la clavícula derecha y otra pequeña fractura en la vértebra cervical C7, una de las situadas en la parte baja del cuello. La lesión en la clavícula lo obligará a pasar por el quirófano para colocarle una placa y estabilizar la zona.
Hasta ahora, no existe un período de recuperación confirmado de manera oficial. La clavícula suele permitir plazos relativamente rápidos en MotoGP, pero la preocupación principal está en la lesión cervical. Los médicos seguirán evaluando la evolución de la vértebra C7 durante los próximos días antes de determinar cuánto tiempo necesitará para volver a competir.