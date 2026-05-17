Tremendo accidente de Alex Márquez en el Moto GP: voló varios metros y su moto quedó destrozada

La organización reaccionó de inmediato con bandera roja y el ingreso de los servicios de salud. Incluso, la transmisión oficial evitó mostrar imágenes del golpe hasta confirmar el estado de salud del corredor, que posteriormente fue trasladado a un centro médico para realizarle estudios complementarios. El accidente ocurrió pocos días después de que su hermano Marc Márquez sufriera la fractura de un pie.

El caos en pista también afectó a otros pilotos. Fabio Di Giannantonio cayó mientras intentaba esquivar una rueda desprendida tras el impacto, y Raúl Fernández fue alcanzado por restos de la Ducati en medio de la confusión generada por el accidente.

En el box de Gresini Racing la tensión fue evidente. Roser Alenta, madre de los hermanos Márquez, siguió atentamente la situación junto a los integrantes del equipo italiano mientras aguardaban novedades sobre la evolución del piloto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alexmarquez73/status/2056056584418005041&partner=&hide_thread=false Todo controlado!!

Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.

Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo pic.twitter.com/tY15py29Eq — Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026

Accidente en el MotoGP: cuál es el estado de salud de Alex Márquez

El piloto se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una fractura en la clavícula derecha y otra pequeña fractura en la vértebra cervical C7, una de las situadas en la parte baja del cuello. La lesión en la clavícula lo obligará a pasar por el quirófano para colocarle una placa y estabilizar la zona.

Hasta ahora, no existe un período de recuperación confirmado de manera oficial. La clavícula suele permitir plazos relativamente rápidos en MotoGP, pero la preocupación principal está en la lesión cervical. Los médicos seguirán evaluando la evolución de la vértebra C7 durante los próximos días antes de determinar cuánto tiempo necesitará para volver a competir.