Desde este lunes aumentan el colectivo y el tren en el AMBA: cuánto saldrá el boleto mínimo

Empresas de colectivos avanzan por la vía penal por inequidad en subsidios. El aumento se aplicará en las líneas que unen la Ciudad con el conurbano.

El Gobierno prevé otros dos aumentos consecutivos del 2% en el boleto de colectivo, programados para el 15 de junio y el 15 de julio. Con estas actualizaciones, el aumento acumulado alcanzará aproximadamente el 6,1% y el pasaje mínimo superará los $740.

Por su parte, las tarifas de los trenes subirán un 18%. Desde este lunes, el boleto mínimo de las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza aumentará de $280 a $330.

El esquema tarifario ferroviario también contempla nuevas subas mensuales: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Si se concretan todos los ajustes previstos, la tarifa mínima acumulará un incremento cercano al 90% y llegará a $530 hacia septiembre.

trenes El boleto mínimo en los trenes metropolitanos empezará a costar $330.

Colectivos: el incremento que se vienen en junio

Desde comienzos del próximo mes, los boletos de colectivo en el AMBA aumentarán entre un 4,6% y un 4,8%, en línea con la inflación registrada en abril. Así, el pasaje mínimo de las empresas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires costará $788,41, mientras que en la Provincia ascenderá a $1015,06.

Con esta actualización, las tarifas del transporte automotor acumularán en lo que va de este año un incremento del 54,16% en PBA y del 32,83% en CABA; cifras que superan la inflación acumulada del primer cuatrimestre, que fue del 12,3%. Este mes, los boletos ya registraron subas del 11,16% en la Provincia y del 5,4% en el distrito porteño.

La suba responde al mecanismo de ajuste automático que aplican tanto CABA como la Provincia, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y le suma dos puntos porcentuales. La tarifa refleja no sólo la inflación pasada, sino también un componente extra que acelera los aumentos.