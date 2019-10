Iván de Pineda "Queremos recuperar lugares naturales del país"

En tono sereno, pausado y locuaz, De Pineda tiene un larguísimo recorrido en televisión sobre programas de viajes por el mundo. Si se suma sus temporadas con Resto del Mundo lleva 14 años consecutivos al frente y por primera vez se arma una temporada en función de los colores y olores de nuestra geografía: "En el mundo hay lugares increíbles, pero acá, en el país, también hay lugares que por ahí no encontrás en otro lado, pero eso está bueno conocer lo que tenés cerca".

En boca del modelo que salga la frase de que Argentina "es un país tan vasto y hay tanto para mostrar y conocer que es muy difícil resumir y condensar en pocos capítulos" cobra un significado especial en alguien que dio la vuelta al mundo varias veces".

De Pineda le escapa a las simplificaciones cuando se afirma que el argentino medio suele conocer primero Estados Unidos, Europa y las playas de Brasil que nuestro país: "Nunca pongo los parámetros en una medida media. No me gusta entrar en esos lugares. Yo creo que la gente es libre de elegir y de cumplir sus sueños, ilusiones y fantasías en un viaje. Lo más importante es hacerlo acorde a los gustos, curiosidades e inquietudes de cada uno. Un viaje es como un faro que te ilumina y querés hacer realidad ese sueño y eso puede ser algo que tenés cerca o está en las antípodas del mundo". Pero, aclaró, que "no necesitás irte a las antípodas y ser un Indiana Jones moderno para sentir la experiencia del viaje".

Respecto de nuestro país, De Pineda volvió a subrayar que "Argentina es un país tan rico, de norte a sur, variado y extenso en sus paisajes y cultura que quizá no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que viene alguien de afuera y nos lo marca. Desde las Salinas en el norte, esos paisajes tan hermosos y naturales y su gente. Para mí fue un honor poder mostrarlos".

En los viajes se juegan muchas elecciones personales: "Hay gente que le gusta las montañas, otra las playas y otro tanto las ciudades modernas". Pequeño Gran Viaje 2 introduce la variante "Argentina" que le dedica 9 de un total de 11 capítulos. Dos de ellos se perciben como disfuncionales en el combo de este año. El sábado 21 de septiembre (se cambió la noche del viernes por el sábado) se emitió un especial Los Ángeles (Estados Unidos), en el marco de la entrega de los premios Emmy Award que otorga la industria de la televisión. El antepenúltimo capítulo también será una excepción, el miércoles 13 de noviembre por la entrega de los premios de los Latin Grammy (Las Vegas).

"Cada uno de los episodios está basados en una planificación meticulosa y el conocimiento de los rincones indispensables para que esos destinos sean una postal de las mejores minivacaciones que se pueden tener en una escapada de 48 horas y conocer lo importante de cada lugar. Pequeña Gran Viaje 2 se repite en la pantalla de TNT los a las 14 y los lunes a las 17.

El ciclo arrancó en la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, también parte del itinerario serán de los destinos de Corrientes (27 de septiembre), Bariloche (4 de octubre), Entre Ríos (el 11), Misiones (el 18), Ushuaia (el 25), San Juan (1 de noviembre), Mendoza (8 de noviembre) y finaliza con un capítulo dedicado a las perlitas de los viajes por el país el viernes 22 de noviembre.