Ante este panorama, a través de su cuenta de Twitter, Ivana Icardi no perdió la oportunidad de volver a tirarle unos palazos a su cuñada. "Crónica de una muerte anunciada, pobre mi hermano. ¿Por qué sigue permitiendo esto? ¡Acá las bizarreadas no se permiten! Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría... en fin", publicó.

Más tarde, después de esta frase lapidaria, la ex Gran Hermano prefirió alentar a su hermano para revertir la situación: "En las buenas están todos, ¡ahora que se torció un poco la vela quiero que sepas que acá te voy a estar esperando! Todas mis buenas energías. ¡Tenés mucha gente que te quiere! No bajes los brazos". Entre los Nara y lcardi, los trapitos sucios se lavan en las redes sociales.

