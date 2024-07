Ivana Nadal encendió Instagram con una foto con un hilo dental fucsia

Instalada en el veranito de Italia y siempre activa en su perfil de Instagram, la modelo volvió a hacer de las suyas para mostrar su escultural figura.

De espaldas en el living se su casa, se fotografío del cuello hasta los muslos, con mucho zoom, luciendo una tanga de color fucsia, el tono que desde el 2023 se impone en la moda y sigue vigente.

image.png

Mientras que el modelo dejó a la vista su trabajada figura, fue por más y llevó el torso al desnudo, levemente girado hacia un costado.

“¿Vos bien?, escribió junto a las fotos, que se convirtieron en un furor dentro de se legíón de fieles seguidores.

Algunas horas antes, la mediática publicó en su feed de Instagram un video corto de otra de sus apuestas al desnudo.

Otro polémico video

Mientras que hace unos días volvió publicar uno de los mensajes, donde deja polémicos video a sus seguidores y no para generar polémicas.

"Un mensaje lleno de todo el amor que soy, que sos, que somos con muchos ruidos pero una idea clara SER AUTÉNTICO. Y si sentí grabar estas palabras en este momento, hacerlo es lo q más alineado está conmigo y lo que más respeta mi autenticidad", comenzó.

"Es la forma “correcta” de comunicar? Es la forma “más eficiente” de expandir un mensaje? Son las palabras “perfectas” para decir lo q busco decir? Ni idea. Solo sé que es lo q es y que elijo decir lo q siento, cuando lo siento. Y que eso, me hace sentir espectacular así que aguante todo. Me agradezco por animarme a soltar las expectativas externas, a dejar de lado el “hacer” para ser aceptada o celebrada. Me agradezco por amarme tanto y por ir eligiendo accionar siempre desde el amor, entendiendo que cuando no logro hacerlo, y acciono desde el miedo, perdonarme y entenderme es volver al amor Te deseo valor para generar cambios en vos y dejar de culpar al afuera por cómo es. Te abrazo fuerte. Sé que podes te amo", cerró.