Pedro Rosemblat contó cuál es el mayor defecto de Lali Espósito

"Tenemos un problema, les quiero contar una cosa. Nos invitaron a comer, y ella es una persona con incontables talentos, que no voy a describir en este video. Canta, baila, actúa, es graciosa y carismática, pero como todas las personas tiene algunas limitaciones", comenzó diciendo.

"En este caso es una mala influencer", disparó el dueño del streaming de Gelatina. En el restaurante del hotel Four Seasons, Pedro mandó al frente a Lali: "Como influencer no es buena, no filma la carne sino el tenedor, saca una foto oscura".

"Se saca una selfie tomando vino y parece más bien una persona con problemas de alcoholismo que cool... y no sabemos muy bien cómo explicar que comimos muy rico acá", sumó.

Pedro Rosemblat reveló un audio íntimo que le mandó Lali Espósito en vivo

Luego de algunos rumores que fueron desmentidos por los protagonistas, parece que el romance de Pedro Rosemblat y Lali Espóstico sigue viento en popa, al punto tal que este miércoles el conductor reveló en su programa un audio de WhatsApp que le envió su novia.

Resulta que a Pepe lo estaban cargando sus compañeros de Gelatina por su forma de cocinar, y entonces decidió exponer qué piensa la cantante sobre sus comidas, dejando a todos boquiabiertos.

“Mi amor, vos no necesitás validación de ninguno de tus compañeros… lo rico que yo como, que es una obviedad, pero lo rico que yo como es lo único que importa. Cocinás bárbaro”, sentenció Lali en el primer mensaje que reprodujo Rosemblat, ante la sorpresa de sus compañeros.

Pero había uno más que desató risas y aplausos. “Yo me lo comí todo, mi amor. Estaba increible. Y el pollo en la bolsa también”, culminó la artista.