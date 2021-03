Ivana Nadal y Nati Jota, misma bikini y cruces en las redes

La disputa surgió en principio cuando Ivana Nadal comenzó a salir con Bruno Siri y ahora quedaron igualadas al lucir el mismo traje de baño.

Esta vez el revuelo arrancó cuando Nati Jota subió una foto con un traje de baño blanco a cuenta de Instagram.

“Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ”, escribió junto a una imagen.

nati jota.jpg Nati Jota, con una bikini blanca.

Poco después de ese posteo, Ivana Nadal recogió el guante y subió una postal imagen con modelo casi calcado de del traje de baño su ex amiga.

“Me muero de amor como me besas y me das amor siempre! Te amo chinita negra hermosa! Gracias”, escribió Siri junto la a foto de su actual novia.

Ivana Nadal.jpg Ivana Nadal, enamorada.

Antes de esta ¿feliz? coincidencia, en septiembre de 2020 Bruno Siri acompañó a Ivana Nadal a realizarse una cirugía de reducción de busto, la misma intervención quirúrgica que se hizo su ex en 2018, cuando estaba en pleno disfrutando de su amorío con Nati Jota.

Al margen de las coincidencias, el encono entre ambas arrancó en agosto del año anterior cuando se supo que Ivana había comenzado una relación con quien fuera el ex la influencer.

Una vez que se enteró del romance de su ex con Ivana Nadal, la Nati Jota optó eligió expresarse primero a través de sus redes sociales, en donde los usuarios comentaron la relación que la periodista y la conductora supieron mantener.

Nunca fueron íntimas, pero a Nati Jota parece que no le gustó demasiado que la morocha comience una relación con su ex.

Los dardos entre ambas en las redes sociales, con mayor o menor sutileza, parece que seguirá. Esta historia no ha terminado.