Jada Pinkett habló después del escándalo en los Oscar

Jada Pinkett Smith, la esposa de Will y la mayor damnificada con todo lo sucedido, no había hablado al respecto, hasta ahora. Por medio de sus redes sociales, la actriz, hizo referencia a lo sucedido el domingo por la noche.

"Este es un tiempo de sanación, y estoy aquí para eso", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Un mensaje escueto, sin detalle, pero que da cuenta de su lucha por su sanación, sin importar lo que opine el afuera.

Desde que fue diagnosticada con alopecia, Pinkett compartió en sus redes sociales lo que significó para ella ese descubrimiento. Lo que le costó "amigarse" con las imperfecciones de su cuerpo y las marcas que le deja la enfermedad. Tiempo atrás utilizó un posteo de Instagram para contar de su afección.

jada.jpeg El video donde Jada Pinkett Smith contó la enfermedad que padece

“He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, pidió mientras señalaba su cabeza donde se podía observar una especie de cicatriz. “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”, agregó.