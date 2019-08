Jaime Bayly: "Los del PRO no saben cog..., son eunucos"

“Yo no creo que cojan bien los del PRO. No saben. Son eunucos. Dicen que saben, pero no saben”, dijo el escritor, generando las carcajadas de su entrevistadora, Viviana Canosa, y de Graciela Camaño, una de las invitadas del programa de la mencionada conductora que salió emitido el viernes por la noche.

Y, como si fuera poco, cuando Canosa le preguntó si se iría a la cama con Horacio Rodríguez Larreta, el peruano no sólo dijo que no, sino que tildó al Jefe de Gobierno porteño de “alienígena”.

Reviví la picante charla de sexo y política de Bayly con Canosa, a continuación:

Jaime Bayly vinculó sexo con política argentina

