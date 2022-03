Jamie Lee Curtis: "Llevo metiendo panza desde los 11 años"

La reconocida actriz, publicó en sus redes sociales una imagen de su próximo papel y aprovechó la situación para rebelarse contra el cuerpo perfecto.

Jamie Lee Curtis, muy conocida por su rol en la película "viernes de locos", se rebeló contra la dictadura del cuerpo perfecto del cual se sintió presa durante años. La actriz de 63 años, aprovechó la promoción de su nueva película "Everything Everywhere All at Once" y publicó en sus redes sociales una imagen de su personaje comiendo una galletita y lejos del "cuerpo perfecto" que se instaura en la sociedad.