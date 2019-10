En la imagen, se puede ver a Aniston junto a Lisa Kudrow y Courtney Cox, impecables como siempre, en tanto que sus compañeros parecen acusar el paso de los 16 años que transcurrieron desde el último episodio.

El actor Matthew Perry, que desde hace dos años no aparecía en público (luego de su trabajo en la serie The Kennedys After Camelot), luce canoso, al igual que Matt LeBlanc, que viene de trabajar en la serie Man with a Plan.

Sin embargo, el “toque” lo dio David Schwimmer, que se dio un “carmelazo” tal que lo hace resaltar por sobre sus compañeros. Siempre igual, Ross….

