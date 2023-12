Jennifer Aniston reveló cómo fue grabar su escena de sexo en The Morning Show

Una de las escenas más impactantes del programa fue cuando la actriz de 54 años que interpreta a Alex Levy tiene un intenso encuentro sexual con Jon Hamm, quien protagoniza a Paul Marks.

ssstwitter.com_1702402856673.mp4

Jennifer Aniston recordó que la directora del show , Mimi Leder, se encargó de hacer del encuentro un momento cómodo y profesional. Además, remarcó que Jon Hamm se comportó como un caballero en todo momento. “Teniendo a Mimi allí, estás protegido. Nunca me sentí incómoda. Jon era todo un caballero, siempre”, señaló.

Y agregó: “En cada movimiento y en cada corte me preguntaba si estaba bien. También fue muy coreografiado. Esa es la belleza de Mimi y nuestro magnífico editor, la música y la iluminación”.

Incluso, la actriz reveló que la directora del programa les ofreció un coreógrafo de intimidad. "Yo soy de los viejos tiempos, así que no sabía qué significaba. Me dijeron que era alguien que te pregunta si estás bien. Por este motivo yo le dije: ‘Por favor, esto ya es bastante incómodo. Somos experimentados, podemos resolver esto”, finalizó Jennifer Aniston.

a-54-ans-jennifer-aniston-est-toujours-aussi-rayonnante.jpg

Jennifer Aniston contó cuál fue el último mensaje que le mandó Matthew Perry antes de morir

Durante una charla con la revista Variety, que tuvo en conjunto con Reese Witherspoon para promocionar The Morning Show, Aniston reveló que el día en el que murió Perry, ambos intercambiaron unas palabras. “Estaba literalmente enviándole mensajes de texto esa mañana. No sentía dolor. No estaba luchando. Estaba feliz”, comentó.

“Como él dijo que le encantaría ser recordado. Estaba feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Eso es todo lo que sé”, compartió.