Jimena Barón, de frente y de espaldas, en Instagram

Como parte de este retorno, la cantante y actriz compartió un par de fotos muy jugadas con sus millones de seguidores.

“Ya fue”, escribió escuetamente junto a las imágenes, donde se la ve de frente en una de las fotos y de espaldas en la otra.

En ambas postales mostró su figura y los elogios de sus seguidores en Instagram se multiplicaron rápidamente.

"No se puede believe", se sorprendió la actriz Julieta Nair Calvo al ver estas fotos de Jimena Barón.

"Todos pensando Jimena vuelve espiritual", bromeó otra amiga de la actriz.

"Se me prende fuego el celu", se sumó a los elogios otra de las amigas al ver el posteo en Instagram.

En su publicación anterior en las rede sociales, publicó un par de fotos luciendo un jean y un corset blanco.

“Ojalá”, había escrito junto a esas imágenes, que también fueron muy celebradas por sus seguidores.

Jimena Barón será parte de “La Academia”, la nueva versión de “ShowMatch”, que se verá en El Trece, con la conducción de Marcelo Tinelli.

En esta oportunidad, Jimena Barón estará en el jurado junto a Ángel De Brito, Hernán Piquín y Carolina "Pampita" Ardohain.

Tras la fallida convivencia y apuesta sentimental con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, Jimena Barón se confesó hace unos días con total honestidad y desparpajo sobre las características de su relación con el ex Huracán, Boca y Banfield.

"No entiendo por qué soy tan pelotuda, básicamente. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Sí me justifico un poco con la pandemia, la maldita pandemia y el encierro. Yo le agradezco mucho a mi carrera, pero vivo en un departamento pequeño que recién ahora pude comprar. Y bueno, apareció él con la casa grande, la huerta ¡y él!", respondió Jimena Barón ante la requisitoria del periodista Ángel de Brito.