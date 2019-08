"Voy a contar que está muerto de nervios, no sé si ya lo habrá expresado. Está haciendo cosas como poner la yerba en el termo, apreta cualquier botón en el ascensor", comentó quien hoy será la flamante esposa del conductor. Y entre risas, dijo que su futuro marido, está padeciendo atáques de pánico: "Y aparte tuvo algunas cositas como más intensas como que se le duerme medio cuerpo, no puede dormir, casi le da un ataque de pánico", dijo a modo de broma ayer, a solo un día del Civil.

Pero esta nota no es sobre el Pollo marido, sino sobre el conductor de TV. Desde hace 4 meses Joaquín "Pollo" Álvarez comanda los destinos de Nosotros a la mañana, el ciclo periodístico concebido por Fabián Doman que, hoy por hoy, instaura un nuevo tiempo en la carrera y en el hacer diario de este joven conductor que ya se convirtió en uno de los nuevos baluartes de su generación. La propuesta de pilotear un programa que aborda temas de actualidad, economía, política, interés general y espectáculos, con panelistas, es para Pollo un reto bien distinto a lo que viene desarrollando y una invitación a crecer un paso más en su trayecto.

"Yo venía haciendo otra cosa. Venía haciendo entretenimientos, después ciclos deportivos. Yo igual siempre creo que el conductor tiene que poder y saber hacer todo. La actualidad siempre me gustó, a mí me gusta leer y me gusta mucho estar informado", explica.

"Ya lo había reemplazado a Fabián Doman en este programa una semana y después lo reemplacé también a Iudica en Polémica en el Bar una semana y me sentí cómodo. Ahora estoy hace 4 meses en la mañana de El Trece feliz porque me dieron la oportunidad y feliz porque las cosas por suerte están saliendo bien", dice en diálogo exclusivo en un alto de la reciente ceremonia de premios Martín Fierro Federal llevada a cabo en Termas de Río Hondo en que fuera invitado a participar.

La salida de Doman, el conductor original, del ciclo mañanero, para dedicar su labor a Intratables, fue para Álvarez una gran posibilidad que no avizoraba. "Me sorprendió la oportunidad de estar en la mañana de Canal 13. Yo sabía que lo siguiente que iba a hacer estaba relacionado con la actualidad. Obviamente cuando se va Fabián Doman del canal me sorprendió. Sentía que podía estar dentro de los nombres, pero siempre en la televisión y en todo en la vida hasta que no te lo dicen no podés festejar", señala el además animador del magazine Con amigos así por KZO, tarea que le otorga un soplo de aire fresco en medio de la información cotidiana de la que en el presente se rodea.

"Me eligió el canal, pero claro que en su momento me comuniqué con Doman. Fabián fue la persona que me recomendó cuando yo hice el reemplazo y obviamente como todo conductor tiene que dar su visto bueno cuando alguien lo reemplaza. Y tal vez me imagino, porque tengo una excelente relación con él, que habrá dado su visto bueno para que yo conduzca. No lo sé. Pero en líneas generales decidió el canal y la productora", deja en claro el hombre de 36 años al que su carrera viró de manera contundente.

"Cambió todo para bien. Cuando haces un producto tan bueno y siento yo que tengo un equipo muy bueno de producción y también artístico, entonces es más lindo todo. Cuando las cosas van bien es más gratificante", desliza con enorme amabilidad respecto al programa, cuyo panel 2019 se compone de nombres como el de Sandra Borghi, Tomás Dente, Ariel Wolman, Gastón Marote, Andrea Campbell, Nicole Neumann y Agustina Kampfer.

"Obviamente me levanto mucho más temprano, a las 5 y media de la mañana, y luego me reúno y preparamos el programa. Todo tiene mucho impacto y hay que estar mucho más preparado y más atento de lo que pude haber estado antes. Todo tiene mucho impacto y hay que ser muy respetuoso y cuidadoso con lo que informas", comenta entusiasmado Pollo Álvarez que ahora, más que nunca, pone el ojo en la responsabilidad que le otorga la cámara y lo que transmite públicamente.

"Hay que cuidar un poco la verborragia. Obviamente yo tengo voto, tengo sensaciones, pero siento que cuando estas en un programa de televisión y tan visto hay que ser cuidadoso a la hora de las palabras y ser imparcial en todo y que la gente decida", ilustra quién comenzó su carrera dando sus primeros pasos en la actuación en ficciones como 1000 millones, Rebelde Way, Amor mío, Chiquititas sin fin y Casi ángeles, y en diversas publicidades.

Pollo: un amigo fiel con sus afectos

Haciendo honor al programa que conduce por KZO Con amigos así, Joaquín Pollo Álvarez, siente que su fidelidad a los amigos es uno de sus principales valores. Y parte del magazine que supo administrar junto a Juan Pico Mónaco y Mariano Zabaleta, en la primera temporada y ahora con Juan Pérsico, Carla Romanini, Stefanía Roitman y Pablo Gimenez, lo corrobora. "Con amigos así sí lo elegí. Es un grupo de amigos. En su momento con Pico Mónaco y con Zavaleta estuvimos dos años. Ahora estamos con otro equipo y sí es un programa donde uno relaja un poco y es más una charla de amigos con invitados amigos que otra cosa", señala Álvarez. "Soy amigo fiel. Siempre siempre. En mi familia me enseñaron que la humildad, los valores, los amigos y la familia son lo más importante", rescata enseguida.

¿Le tiene miedo al matrimonio?

A punto de dar el sí hoy con su pareja, ésta contó en tono de broma que está más nervioso que nunca y sufre ataques de pánico. Más allá de este paso trascendental en su vida, el Pollo disfruta de un presente laboral que lo tiene cada vez más afianzado en su rol de conductor de Nosotros a la Mañana.