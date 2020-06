“Hoy se trata de personas inocentes que estaban a la mitad de su vida, no sabemos lo que George Floyd pudo haber logrado, no sabemos lo que Sandra Bland podría haber logrado, pero hoy nos aseguraremos de que no sea un pensamiento extraño para nuestros jóvenes (…) Siempre hemos sido importantes. Siempre hemos significado algo. Siempre hemos sido exitosos, a pesar de ello. Y ahora es el momento. No voy a esperar”, exclamó desde su megáfono.

Y alertó: “Quieren que nos equivoquemos, quieren que seamos desorganizados. Pero no, hoy no lo seremos".

Entre lágrimas, Boyega gritó una frase que no tardó en viralizarse por exponer el denominado “whitewashing” que existe en la industria del cine: “Miren, no sé si tendré una carrera después de esto, pero a la mierda eso”.

Además, quien participara de tanques hollywoodenses como Titanes del Pacífico: La Insurrección (Pacific Rim: Uprising, 2018), registró cada uno de sus movimientos en la protesta que recibió la denominación de bajo la consigna “las vidas negras importan” y evidenció su compromiso con acabar con la violencia policial que se repite, una y otra vez, en distintos partes del mundo.

