“Eres una persona muy afortunada cuando descubres que el mejor amigo que has tenido es un personaje que se te ocurrió, alguien que siempre estuvo allí cuando las cosas se pusieron difíciles y nunca se rindió conmigo”, comenta Stallone en el avance de “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic”.

Su fecha de estreno está pautado para el 9 de junio en las plataformas de Apple y Amazon. Cuenta con la dirección de Derek Wayne Johnson y en sus propias palabras, ofrecerá “una experiencia íntima y emocional”.

Historias e imágenes nunca antes vistas, grabaciones caseras del director John Avildsen, ensayos y el detrás de cámaras forman parte del menú de la propuesta.

Más proyectos

Esta no es la única idea de Stallone en torno a grandes personajes de su historia como actor. “Sly” develó hace algunas semanas en un Instagram Live que Warner Bros. está trabajando en una secuela de la película que protagonizara en 1993 junto a Wesley Snipes, “El Demoledor” (Demolition Man).

“Creo que está en camino. Estamos trabajando en ello ahora y pinta fantástica, así que debería salir adelante. Es algo que va a pasar”, anticipó el actor.

En esta misma línea, también dio a conocer que junto a Universal Pictures proyectan adaptar la película “Nightwalks” (1981) en una serie.