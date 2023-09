Jorge Lanata habló luego de recibir el alta médica

Su palabra era muy esperada ya que poco se supo acerca de esta internación que lo tuvo más de 20 días en el centro médico Fundación Favaloro, donde permaneció internado por más de 20 días.

De esta forma, el periodista retornó a uno de sus trabajos (aún no lo hizo a la televisión) y participó del tradicional "pase" con su compañero y colega Eduardo Feinmann, conductor del ciclo "Alguien tiene que decirlo", para conversar precisamente acerca de su salud.

"Preocupaste a muchos", le dijo Feinmann, a lo que Lanata le reconoció: “Estuve complicado. Pero es todo tan eventual”.

"Fueron tres etapas que tuve y la última más complicada. Se llama shock séptico. La sensación que tengo ahora es que estuve como 4 o 5 meses afuera. De verdad, estuve un mes. Pero parece más, cuando lo ves", reconoció sobre su salud.

"Si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”, sostuvo Lanata, quien el 12 de septiembre pasó su cumpleaños 63 internado. Además, se preguntó al aire: "¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?"

Al ser consultado sobre su deseo de volver a trabajar, expresó: “Fue fuerte. De las últimas veces que estuve internado, esta fue la primera o la segunda peor", y reconoció que "en un momento sí estuve asustado” y enseguida agregó que "en esos momentos en los que decís ’¿y esto? ¿cómo sigue?"