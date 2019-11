Integrar la trama de la ficción de los miércoles, a las 23.15, basada en el revival de la película de 1955 de Alfred Hitchcock To catch a thief protagonizada por Pablo Echarri junto a la española Alexandra Jiménez, lo entusiasma sobremanera y lo aventura a tomar la voz del impulso para generar realizaciones de la misma vara en la escasa y alicaída ficción nacional.

"A mí me parecen buenas estas apuestas. Sobre todo, en momentos en donde supuestamente no hay o no aparece en el mercado algo que verdaderamente nos impacte, o nos guste o demás. El producto me parece que bien vale la pena", rescata de entrada este actor con aplomo y el gesto cálido y hondo que lo caracteriza.

"Es una jugada de Viacom pero además dentro del estilo de las cosas que venimos haciendo me parece que va a dar una puntada distinta. La realización, la forma, el tiempo que se ha tomado para la realización. El tiempo que también se ha tomado la dirección para trabajar con los actores. Me parece una muy buena experiencia. En mi caso particular estoy muy contento", confiesa Marrale estrechando su vínculo con la televisión.

"Vuelvo a trabajar en un espacio muy querido para mí que es Telefe, en este caso de la mano de Viacom. Para mí es un acontecimiento en términos de lo que es volver a un espacio muy querido donde he tenido un recorrido muy amplio y largo. Y tal vez lo último que hice con éxito hace muchos años fue Vidas Robadas. El año pasado protagonicé un capítulo de Rizoma Hotel que me encantó hacerlo, pero en continuidad hacía mucho tiempo que no trabajaba. Mi recuerdo mayor está en esa fenomenal tira que hicimos en este canal que fue Vidas Robadas", rememora.

A poco de culminar la gira teatral con la pieza El vestidor junto a Arturo Puig, este consagrado intérprete se concentra en la expresión que ahora tiene frente a cámaras en esta súper producción televisiva entre Argentina y España.

"Me parece que da la posibilidad de entrar con una historia rica, amena, atractiva y con un tinte un poco distinto. Ya de por sí es una adaptación absolutamente actualizada con todo el atractivo de este ladrón tan particular", destaca.

"A mí me toca hacer un magnate dueño de hoteles que además tiene pinturas costosísimas y que le van a birlar alguna. Hay un desencuentro con el personaje de Pablo en el que le pongo muchas ganas. El personaje cae en las garras de él y yo de alguna manera voy a tratar que él caiga en las mías y se genera un vínculo muy atractivo, muy interesante", cuenta quién ostenta un fuerte registro de personajes, encarnados de disímiles maneras, que lo encajaban en el rol de psicoanalista o terapeuta como el inolvidable Dr. Segura en Vulnerables.

El contenido de Atrapa a un ladrón, cuyos diez capítulos completos se ven también en la plataforma streaming Cablevisión Flow, Jorge Marrale, considera que enaltece a la pantalla chica. "Hace tiempo que ya le tele está teniendo ese nivel. Pero particularmente lo que viví en estos cuatro o cinco capítulos que participo, es maravilloso. Hay una predisposición natural más que buena y una especie de estructura de producción efectiva. Muy dinámica, pero además muy al servicio de que la historia avance y avance bien con mucho cuidado de los actores. Es muy encomiable. Particularmente para mí eso es algo que tengo muy en cuenta", indica el hombre aludiendo a la serie que cuenta la historia de Juan Robles (Echarri), alias El Gato, un reformado ladrón argentino al que lo acompañan las interpretaciones de Luis Machín, Roberto Carnaghi, Cecilia Rossetto, Mónica Antonópulos y Daniel Fanego, entre otros.

En tiempos en que este enorme actor se destacó en tantísimos ciclos televisivos como Atreverse, Alta comedia, Nueve lunas, El garante, Fiscales, Vulnerables, Los médicos de hoy 2, Máximo corazón, Epitafios, Doble Vida, Vidas Robadas, Historias de diván, Taxxi, amores cruzados o Conflictos modernos, no contemplaba ni remotamente las facilidades que la variedad de cambios tecnológicos impulsaría hoy.

"Yo creo que esa matriz que teníamos nosotros ya quedó en el recuerdo. Yo en Telefe hacía Atreverse con Doria, a esto, screeming y demás hay un salto que me parece que en términos de lo que es la producción de ficción es muy importante", sonríe adaptado al proliferar de nuevas plataformas donde los ciclo se ven completos en el momento.

"Me parece también que posibilita espacios donde realmente nos podemos desarrollar. Es una gran oportunidad y es muy lindo que suceda tener la posibilidad de empezar a competir y a nivel internacional que nos hace muy bien. Sobre todo, con productos que tengan la vara alta: competir con calidad, con nivel", asegura con firmeza.

"Ojalá el nuevo gobierno reactive la ficción"

"La ficción la veo escasa, muy escasa", comienza analizando Jorge Marrale sobre la actualidad televisiva. "Me parece que estamos en el borde ya de crear una necesidad de producir ficción de manera más efectiva. Tenemos todos los elementos para hacerla bien. Es decidirse. Hacer buena ficción es redituable. Si bien los productos pueden llegar a ser caros cuando se venden bien la verdad es que son redituables", señala este artista. "Producir audiovisuales en términos generales genera mucho trabajo. Cuando se invierte un dinero en el audiovisual se multiplica y a veces uno no se da cuenta. No es que el productor tiene que esperar lo que recupera ahí, sino que ganan muchos en el medio cuando hay ficción y buena. Recorre el país, recorre el mundo, tiene después repeticiones. Hay una cantidad de valores, pero para mí lo que es esencial es competir con calidad, con buenas historias. Eso es lo que nos hace competitivos. Hoy por hoy cuando uno entra a una plataforma ve cosas con mucha calidad y realmente para instalarse otra vez tenemos que ajustarnos realmente a esa calidad y ser constantes en buscar calidad. No hacerlo para ver cómo sale", explica.

- ¿Crees que el gobierno de Alberto Fernández procurará la reactivación de la industria audiovisual?

-Espero que con el cambio de gobierno sí se reactive. Porque no hay mucho tiempo para darnos cuenta que estamos perdiendo el tiempo y el dinero sino invertimos en el audiovisual. Yo espero que realmente tomen en cuenta muchos proyectos de fomentos del audiovisual de los cuales se tiene que hacer cargo el estado. En los países que realmente tienen proyección con el audiovisual y sus productos, sucede.