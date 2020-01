Jorge Rial aseguró que invitará a Ventura y a Canosa a Intrusos

El primero en asistir al piso fue el primer locutor, Claudio Orellano, quien registró su voz el primero de enero de 2001. Cuando cerró el programa de ayer lanzó otra novedad, en este caso, que tiene ver más con él y su trabajo en la televisión: "Es la primera vez que me tomo vacaciones dos meses consecutivos, enero y febrero (el programa sigue al aire con su actual equipo). Ya me considero una estrella porque sólo las figuras pueden hacer eso".

Rial considera que sus extensas vacaciones son un mimo a él mismo y algo que desde hace tiempo se merecía. En la apertura del programa, Rial tiró el primer bombazo sobre lo que pasará en los festejos de los 20 años de Intrusos: "Feliz por lograr el hito televisivo de mantenerse dos décadas ininterrumpidas al aire.Van a volver aquí todos los que hicieron Intrusos. Hoy está Orellano porque era la voz".

Luego enumeró a algunos de los periodistas que integraron las distintas etapas de Intrusos: "Vamos a invitar a todos. A Viviana Canosa, a Luis Ventura, Marcela Coronel, Connie Ansaldi, Cora Debarbieri, Sergio Company, Camilo García, Lola Cordero y Augusto Tartúfoli".

En referencia especial a quienes pasaron a ser sus enemigos en su momento, Rial señaló: "Todos van a ser invitados. Vendrán en la medida que puedan y que quieran. Este programa está abierto porque ellos son parte de Intrusos".

En la lista figuran también "Marcelo Polino, Daniel Gómez Rinaldi y Analía Franchín, Rafael Juli, Pablo Layús, Juana Repetto, Luis Piñeyro, y Tamara Pettinato. Todos. No voy a nombrar a todos porque sino no termino más". En tren de las menciones, con intención o no, Rial abrió la puerta para que una de las panelistas históricas regrese al ciclo, en referencia a Marina Calabró: "Por ahí ya la tenemos acá. Vamos a ver si arregla".

No hay duda que Jorge Rial este año está de fiesta. La pregunta es si será el último con él al mando. El conductor tiene ganas de dar un viraje en la televisión y pasar al mundo político y de las noticias calientes de actualidad. El lunes pasado, tras haber reemplazado a Luis Novaresio en el último envío del año de Debo Decir (los domingos a las 22), en Intrusos le pidió a las autoridades de América que lo consideren para un programa periodístico.

ADEMÁS:

La nieta y la hija de Susana Giménez protagonizaron una pelea callejera en Punta del Este

Netflix lanzó la primera temporada de una serie documental sobre Nisman