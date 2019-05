"Hay otros lugares donde me tratan mejor que en América", dijo quejoso Rial abriendo Intrusos tras escuchar a Luis Ventura en el magazine de Iúdica. Tal parece, al Intruso le gusta criticar pero no ser criticado: "Quieren llevar la cosa al terreno personal, por lo menos lo que me llega, agitado incluso por gente de este canal y eso es una locura. Después nos piden a nosotros, a los conductores, que hagamos la cosas bien y después se desmadra, esto está agitado por gente de este canal", respondió Rial, suponiendo un ataque a su persona de parte de las autoridades de América.

"Agitado desde adentro de este canal, quieren una pelea personal. No van a tener una pelea personal. Les queda grande ésto, por eso ninguno llegó a nada...que desde tu propio canal te agiten ésto, la verdad no te dan ganas de estar en un lugar hostil, te dan muchas ganas de quedarte en tu casa", precisó.

ADEMÁS:

Verónica Ojeda: "No hay pelea, la familia está tranquila"

Robert Pattinson sería el elegido para transformarse en el nuevo Batman

Si por relacionar los hechos se trata, podría ser que las autoridades de América le habrían pasado facturas a Rial por una suerte de rebelión a los intereses de la emisora. La noche del lunes 6 de mayo no fue para el canal una noche cualquiera. Fue el regreso de Intratables con nuevo conductor definitivo, Fabián Doman. La plana mayor de periodistas del canal de aire y su señal noticiosa de cable A24 (Mariano Iúdica, Luis Majúl, Luis Novaresio y Alejandro Fantino, entre otros) lo recibió con todos los honores y el único ausente y sin aviso fue Jorge Rial. Majúl metió su bocadillo venenoso: "Quiero decir, todos los que estamos acá es porque queremos estar", dijo aludiendo al ausente.

Luis Ventura fue al programa donde trabaja de panelista, Involucrados (América), para defender a la entidad que preside, APTRA, y la fiesta de los premios Martín Fierro. Allí fue duro con su ex compañero: "El conductor de Intrusos no se banca haber perdido las elecciones y que yo haya ganado con más del cuarenta por ciento. Consta en actas. Yo soy tu amigo Ventura, Rial, y no me llegó la invitación para tu casamiento... porque Rial le había dicho a Pamela David, en un programa, que iba a considerar invitarme y no lo hizo".

Iúdica cerró su programa dejando el aire muy caliente. Lo que seguía era Intrusos. Y la respuesta de Rial no se hizo esperar: "Quiero decir algo, mi pelea con APTRA no es personal contra nadie. Del otro lado se enojan y lo quieren llevar a un terreno personal. Yo hago un show acá y del otros lado sacan a relucir las viejas joyas de APTRA. Ellos lo quieren llevar a un lado personal para que del otro lado no haya respuesta".

Rial insistió: "No hay nadie de APTRA que me mueva sentimentalmente nada. Algunos tuvieron un paso por mi vida pero ya no lo tienen más, ya están afuera", en clara referencia a Ventura sin nombrar su apellido. Una pelea que continuará.