José María Muscari se cansó y borró a Sofía "Jujuy" Jiménez

A veces el amor le juega en contra a las mujeres. Días atrás se confirmó su romance con el tenista Juan Martín Del Potro, aunque ella dice la típica frase "nos estamos conociendo". Pero lo cierto es que en los primeros pasos de este nuevo amor, por los viajes relámpago, se quedó sin trabajo en el teatro, dado que faltó a los ensayos.

Ayer Muscari la mandó al frente en el programa Intrusos (América): "Fue a un ensayo, y no fue más, cuando la producción la contrató para la obra, ella ya explicó que tenía las dos primeras semanas de ensayo de viaje, por lo cual se las respetamos".

A su vez, Muscari señaló que la modelo desde el inicio tuvo sus dudas "porque la obra es explosiva y diferente, y tiene mucha exposición física". Pero que pesar de las dudas, el director puso sus fichas a favor de la ex novia del ex CQC Guillermo "El Pelado" López, pero cuando volvió de su viaje a al volver de su viaje de Roma, donde fue alentar a su novio, la situación cambió.

"Volvió de su viaje y se oficializó que estaba con Del Potro, ese día la volvieron loca buscándola y me parece que ella no se lleva bien con esa situación, y esa noche vino al ensayo, la pasó bien. Pero al otro día me contó que se quedó sin dormir porque sintió que la obra estaba buenísima para ella como espectadora, pero que no se imaginaba ahí adentro".

La modelo por el momento se mantiene en un hermético silencio frente a las palabras de Muscari. Por otra parte, el extrovertido director de teatro tampoco aseveró que Del Potro le habría aconsejado a la modelo que dejara la obra. Muscari se hizo una autocrítica: "El error fue mío porque no me tendría que haber jugado por ella cuando me dijo que no iba a estar las primeras dos semanas de ensayo".

Jujuy no tendrá reemplazo y Muscari aseguró que la obra no lo amerita con el elenco integrado por Noelia Marzol, Magui Bravi, Gabo Usandivaras, Daniela Cardone, Militta Bora, Gloria Carrá, Diego Ramos, Walter Suárez, Agustín Sierra, Tucu López, La Queen y Jorge Dorio.