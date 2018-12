Según la versión de Darthés, que contrasta con la de Thelma rotundamente, fue ella la que se metió en la habitación. "Ella se mi insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije: "¿Qué te pasa?", encima ella estaba de novia", aseguró. Y enseguida agregó: "Ella llegó a mi habitación y me dijo que no le andaba la tarjeta, ahí se me insinuó, me quiso dar un beso y la frené. "Tenés la edad de mis hijos", le dije.

El actor aseguró que no tiene fuerzas para seguir y que hoy su vida solo está dando vueltas en su familia. "Mi carrera se terminó, la opinión pública me condenó, yo estoy muerto. Solo me importan mis hijos y mi mujer. Porque todo lo que se dijo es mentira, porque de haber sido cierto yo me mato, pero no pasó nada de lo que se dijo", contó.

Juan Darthés brindó una entrevista donde narró su versión hechos tras la denuncia de Thelma Fardín

Darthés aseguró que no piensa abandonar la pelea judicial y dijo: "Voy a ir a Nicaragua, no pienso borrarme, voy a presentar mis pruebas. Esto pasó hace nueve años, además había mucha gente, había padres de las chicas del elenco. ¿Nadie vio nada? ¿Nadie saltó en ese momento? Entonces están todos comprometidos, están todos locos", aseguró el actor.

ADEMÁS:

El mensaje de Darthés a sus íntimos tras ser denunciado por violación

Calu Rivero: "Me siento poderosa, escuchada y protegida"