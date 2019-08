Juana Viale y otros famosos despidieron a José Martínez Suárez

No obstante de ello, algunos parientes como Juana Viale y Nacho aprovecharon las redes sociales para hacer públicas sus impresiones. Desde Marruecos, mientras acompañaba a Marley en uno de los tantos viajes de su ciclo Por el Mundo, la actriz y modelo utilizó su cuenta de Instagram y lo saludó.

"‘Solo voy a decir esto. ¡Brindo con un vaso de leche con vos! La vida no es larga ni corta, es una. ¡Y vos la viviste gozándola! Dejás más que recuerdos: dejás películas, dejás anécdotas, dejás escritos, enseñanzas, ternura, caballerosidad. Dejás Borges, búhos, relojes, dejás una huella que todos atesoramos", enumeró Juanita al tiempo que acompañaba su despedida con una enternecedora imagen junto a su tío abuelo. "Brindo por tu vida, por tu libertad. ¡Hoy más libre que nunca! Te amo y te abrazo, ya no hay distancia", cerró para que 55 mil de su medio millón de seguidores acopañara tal homenaje con sendos me gusta. "Hoy el mundo se queda con un poco menos de integridad. QEPD querido tío José", hizo lo propio el nieto y productor de Mirtha a través de la misma red social.

Por supuesto que las voces de colegas y amigos se sucedieron a través de numerosos mensajes. Claro que también, el entorno íntimo se sumó al sentido adiós.

Mientras la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) honró la memoria del creador de Los muchachos de antes no usaban arsénicos y Los chantas, entre otros films incunables, Mirtha asistió en compañía de su inseparable amigo Héctor Vidal Rivas "Se fue un grande", sostuvo conmovida la diva de los almuerzos refiriéndose a su hermano. Asimismo una corona reflejaba su sentir: "Tu hermana Chiquita, con todo mi amor", rezaba en letras doradas. También Susana Giménez quiso despedirlo, lo propio hicieron otras celebridades como Carlos Rottemberg, Mercedes Sarrabayrouse, Teté Coustarot, Elsa Serrano, Mónica y Guido Parisier, entre otros.

Apenas unas horas más tarde, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio de la Chacarita. Algunos de los discípulos del director de 93 años, entre los que se encuentran Juan José Campanella, Lucrecia Martel y Gustavo Taretto también tuvieron palabras elogiosas. Por suerte, quedan sus películas.