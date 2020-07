Julián Weich habla todos los días con sus padres muertos

“¿Hay alguna pérdida en tu vida que extrañás, qué necesitás?”, preguntó la anfitriona de Pampita Online. Tras ese interrogante, Weich contó que sus padres murieron pero eso no le impide seguir comunicándose con ellos. “Hablo todos los días. Es difícil entenderlo, pero está en uno conectarse y comunicarse”, reflexionó visiblemente emocionado.

Consciente que el tema y su respuesta podrían afectar a la conductora, quien perdió a su hija Blanca de apenas 6 años, el comunicador se explayó: “Es un diálogo interno que, generalmente y en mí, provoca alegría. No provoca nostalgia ni tristeza. Nada… me cuesta hablar de estos temas adelante tuyo, Caro. Porque no es lo mismo hablar con cualquier persona que con vos. Así que no sé… es como que no quiero hablar”.

Inmediatamente, al notar la incomodidad de su invitado, Pampita sacó a relucir su empatía: “Cada uno transita sus pérdidas de la manera que le parece y su proceso personal también. En ese sentido, no hay fórmulas ni hay que juzgar cómo lo vive el otro tampoco”.

Pese al consentimiento de la modelo, Weich volvió a remarcar cómo se sentía al respecto: “Me da vergüenza hablar adelante tuyo, Caro. Disculpame”. Y ante esa frase, Ardohain volvió a mostrarse comprensiva a cómo cada persona enfrenta los dolores más profundos: “¡No, por favor! Con total libertad”.

Ya cerrando el tema, el líder de ciclos exitosísimos como Sorpresa y 1/2 y Expedición Robinson dejó una observación: “Hay gente que necesita ir al cementerio, gente que necesita rezar, pensar o que necesita ver una foto. Hay muchas maneras de tener ese diálogo. Y el tema es no tener miedo y buscarlo porque es un dialogo sanador al 100 por ciento, haya o no haya respuesta. El diálogo en sí ya es sanador”.

